Fallece un ciclista en un accidente en Los Silos en Tenerife

Hasta el lugar del siniestro se desplazó un amplio dispositivo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que no pudo hacer nada por salvarle

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Un ciclista de 48 años ha fallecido este lunes en un accidente en Los Silos en la TF-42, a la altura de la zona de Daute. El trágico suceso ha obligado a desplegar un importante contingente de seguridad y emergencias en el norte de la Isla, incluyendo la activación de recursos aéreos, sin que se pudiera hacer nada por salvar la vida de la víctima.

Hasta el lugar del siniestro se desplazó un amplio dispositivo del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que incluyó una ambulancia sanitarizada, una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10.30 horas cuando el personal del SUC desplazado al lugar del incidente constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas que no dieron resultado y sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los servicios policiales instruyeron el atestado y regularon el tráfico en la vía.