El coche afectado por las llamas ha quedado en mitad de carril, lo que ha provocado una fuerte retención en esta autopista

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AlicanteNueve personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico por alcance en el que se han visto implicados cuatro vehículos en la autopista AP-7 a su paso por La Vila Joiosa (Alicante). En general, los afectados han presentado contusiones y esguince cervical y un coche se ha incendiado, lo que ha causado una "fuerte retención" en la vía, según fuentes sanitarias y de los bomberos.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que los servicios médicos han asistido a siete hombres de entre 23 y 60 años y a dos mujeres de 49 y 61. De esos nueve heridos, siete han sido desplazados al Hospital Marina Baixa y a la Clínica IMED de Benidorm y otras dos se han trasladado a un centro sanitario por sus propios medios.

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Uno de los coches se ha incendiado tras el accidente

Tras recibir el aviso del siniestro, el CICU ha movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otras dos del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional, según ha explicado el CICU.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) ha indicado que el aviso del suceso se ha recibido a las 07:22 horas en el kilómetro 663 de la AP-7. A consecuencia de este accidente "por alcance", en el que se han visto implicados "hasta cuatro vehículos", uno de ellos se ha incendiado.

El coche afectado por las llamas ha quedado en mitad de carril, lo que ha provocado una "fuerte retención" en esta autopista. La intervención de este cuerpo de seguridad ha finalizado a las 09.42 horas, tras movilizar una unidad mando jefatura (UMJ) y una bomba urbana pesada (BUP) con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de San Vicente, según el CPBA.