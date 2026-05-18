Claudia Barraso 18 MAY 2026 - 19:28h.

Un hombre de 66 años estrelló su coche contra una carpa de cumpleaños en EEUU y mata a una mujer: hay al menos 14 menores heridos

El espectacular accidente de un coche contra una casa en Oregón, Estados Unidos

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Un hombre de Maryland, en Estados Unidos, ha sido condenado a 10 años de prisión tras estrellar su coche contra una carpa de cumpleaños matando a una mujer e hiriendo a varios niños. La víctima, Ashley Hernández Gutiérrez, de 31 años, murió tras ser alcanzada por el vehículo.

Sunday Joseph, de 66 años, huyó del lugar después de haber estrellado su coche contra la carpa, pero después fue él mismo quien se entregó a los agentes. Según han revelado las autoridades y ha confirmado el medio ‘People’, estaba echando marcha atrás con su vehículo en la carretera cuando se “estrelló contra la carpa” en la que la familia estaba celebrando el cumpleaños de un niño.

El accidente dejó una víctima mortal y 14 heridos, entre ellos ocho niños de uno y 17 años que tuvieron que ser trasladado al hospital. La víctima falleció por las heridas provocadas por el golpe. El conductor ha sido declarado culpable de haber provocado la muerte de una persona y el accidente por el que dejó más de una decena de heridos, además de por la fuga del lugar.

Los niños han quedado "traumatizados"

Los seres queridos de la víctima han creado un ‘GoFundMe’ para pagar los gastos de su funeral y donde le han querido dedicar unas emotivas palabras tras lo sucedido. "Este devastador suceso ha dejado a toda la familia desconsolada y luchando por comprender cómo pudo ocurrir semejante tragedia durante lo que se suponía que sería una noche de celebración llena de alegría".

Según ha informado el medio ‘NBC Washington’, sus familiares y otras víctimas han denunciado que la condena de 10 años para el acusado les resulta insuficientes y algunas personas añadieron que los niños que se encontraban en el lugar estaban traumatizados por lo sucedido: “Los niños que estuvieron en la fiesta de cumpleaños nunca volverán a verlas de la misma manera. Siempre van a pensar que es una tragedia y no es justo”.