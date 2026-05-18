Todo ocurrió en torno a las 6:45 horas, cuando una llamada ha avisado al servicio autonómico de Emergencias 112

La detención de la mujer la ha realizado la Policía Nacional, en el marco de una investigación que queda abierta

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Una mujer ha sido detenida en Salamanca por la muerte de un hombre de unos 40 años, que ha fallecido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca, al parecer un cuchillo, en un domicilio de la capital salmantina, según han informado a fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Todo ocurrió en torno a las 6:45 horas, cuando una llamada ha avisado al servicio autonómico de Emergencias 112 de una agresión a un hombre en un domicilio de la calle Petunias.

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La investigación sigue abierta

Para el momento de los hechos, los alertantes que llamaron a Emergencias 112, han precisado que el hombre ha resultado herido con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente.

El centro de emergencias 112 ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una UVI móvil. La detención de la mujer la ha realizado la Policía Nacional, en el marco de una investigación que queda abierta.

El personal sanitario trasladado al lugar ha confirmado el fallecimiento del hombre, que presentaba de unos 40 años.