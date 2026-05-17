Muere un montañero tras sufrir una caída en el pico Almanzor, Ávila

Fallece un montañero tras sufrir una caída en el pico Almanzor, Ávila

La Guardia Civil se ha encargado de la extracción del cadáver a Arenas de San Pedro y de los trámites judiciales

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ÁvilaUn montañero ha perdido la vida tras sufrir una caída por una de las laderas del pico Almanzor, en Zapardiel de la Ribera (Ávila), que recorría en un grupo junto con otras ocho personas, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 que ha precisado que el cadáver ha sido localizado finalmente en la cara sur del pico Almanzor, en el municipio de Candeleda.

Los hechos se remontan a las 20.06 horas del sábado 16 de mayo cuando se informó de la caída de este montañero por una de las laderas del pico Almanzor sin conseguir localizarle. El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración y de indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia.

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El rescate del cuerpo sin vida del montañero

También contactó con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera, y avisó también a la Guardia Civil de Ávila, que movilizó a sus grupos de intervención en montaña.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero de rescate recorrió la canal hasta localizar al grupo de montañeros y dejó en tierra al equipo de rescate antes de retirarse de la zona por la llegada del ocaso.

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Tras una progesión a pie para acceder al punto en el que se hallaba la expedición, los rescatadores fueron informados de que tres de los ocho montañeros habían descendido por sus medios al refugio de la Laguna de Gredos. El 112 ha explicado que a causa de la oscuridad reinante y de las condiciones meteorológicas en el lugar, se optó en primer lugar por ayudar en el descenso de los cinco montañeros restantes hacia el refugio, mediante maniobras de descenso técnico con arneses y cuerdas.

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En la operación, durante la noche, han colaborado también agentes de la Guardia Civil especialistas en montaña y personal del propio refugio de la Laguna Grande. Al mismo tiempo, agentes de la Guardia Civil continuaron con la búsqueda del desaparecido, a quien localizaron finalmente fallecido en la cara sur del pico Almanzor, en el municipio de Candeleda.

La Guardia Civil se ha encargado de la extracción del cadáver a Arenas de San Pedro y de los trámites judiciales.