Cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su hija tras sedarla con una infusión

Condenado a cuatro años de prisión un hombre de 68 años por agredir sexualmente a su hija menor

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La Audiencia de Alicante ha condenado a un hombre de 68 años a cuatro años de prisión por agredir sexualmente a su hija, de 14 años en el momento de los hechos, después de haberle suministrado una infusión con una sustancia sedante con la intención de adormecerla.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2022 en el domicilio del acusado, ubicado en el municipio alicantino de Pinoso.

La sentencia, dictada por la Sección Décima, señala que la menor acudió a la vivienda de su padre un año después de la separación de sus progenitores, ya que él le había dicho que se encontraba enfermo.

Según el relato recogido en la resolución judicial, la víctima se acostó en una cama situada en la planta superior de la vivienda.

Le ofreció una infusión con un sedante

Sobre las 06.30 horas, el procesado le ofreció “un colacao” y una infusión, insistiendo en que se la tomara.

Posteriormente, el hombre se metió en la cama junto a ella, que comenzó a sentirse mareada y somnolienta, según explicó durante el juicio.

La sentencia considera probado que el padre realizó distintos tocamientos y trató de que la menor le tocara sus órganos sexuales cogiéndole la mano, aunque ella logró zafarse. A la mañana siguiente, la menor llamó a su madre y le relató lo sucedido, lo que motivó la presentación de una denuncia por agresión sexual.

Además, la resolución judicial destaca que en el análisis de orina practicado a la víctima se detectó presencia de zolpidem, una sustancia activa de carácter hipnótico y sedante.

El acusado negó los hechos

Durante el juicio celebrado el pasado 25 de febrero, el acusado negó la agresión sexual y aseguró que no pudo subir a la habitación donde dormía la menor debido a una lesión en la rodilla.

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Sin embargo, el tribunal otorgó plena credibilidad al testimonio de la víctima al considerar que su relato fue persistente, que no existía animadversión hacia su padre y que la denuncia se interpuso de forma inmediata.

La sentencia impone además al condenado una medida de alejamiento de la víctima a una distancia mínima de 300 metros durante seis años.

Asimismo, deberá cumplir otros cinco años de prisión y ha concretado que el padre deberá abonar una indemnización a su hija de 6.000 euros como compensación por los daños morales ocasionados.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.