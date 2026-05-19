La joven declaró que solo recordaba que un chico le ofreció unos polvos blancos en un pub y que después mantuvo relaciones sexuales no consentidas con él

Libertad con cargos para el Policía de Granada acusado de intentar drogar a una mujer en una cita

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La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual a una joven de 23 años el pasado la sábado. Fue la hermana de la víctima la que llamó al 112 a las 4:20 horas de la madrugada para alertar que la joven había sufrido una agresión sexual y que se encontraba aturdida en un banco en la calle en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.

Al lugar de los hechos acudió una patrulla de la Policía Local para auxiliar a la víctima y activaron el protocolo de delitos sexuales, trasladándola al hospital para su atención y dando parte a la Policía Nacional para que se hiciera cargo de la investigación.

Relaciones sexuales no consentidas

Ya en el hospital la joven explicó a los agentes que esa noche había conocido a un chico, al parecer francés, en un pub de la zona de ocio de la Plaza de Honduras a un joven, al parecer de nacionalidad francesa, que le ofreció unos polvos blancos que consumió de forma voluntaria en pequeña cantidad.

Según el relato de la víctima a partir de ese momento tiene numerosas lagunas aunque recuerda que estuvo con el chico en un piso y mantuvo relaciones sexuales no consentidas con él. Desde ahí hasta que recobró la consciencia en un banco en la calle no recuerda nada, solo que avisó a su hermana para contarle lo que le había sucedido y que pidiera ayuda.

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Con la poca información que pudo facilitar la joven a los agentes, la policía ha abierto una investigación sobre una presunta violación por sumisión química, aunque no se ha podido determinar la sustancia que consumió la víctima. Los agentes tratan de localizar al presunto agresor, así como el lugar donde pudo producirse la violación.