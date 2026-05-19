Las autopsias confirman que el guardia civil mató a su esposa de 51 años y a su hijo de 24

Investigan la muerte de una mujer como posible crimen machista en Arguedas, Navarra, tras entregarse su pareja

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El crimen del pueblo alicantino de Dolores, en el que se encontró a tres personas muertas en la casa cuartel del lugar, ya se ha resuelto. Las autopsias confirman que el guardia civil mató a su esposa de 51 años y a su hijo de 24 y, más tarde, se suicidó.

El hombre, que carecía de denuncias previas por maltrato a mujeres, disparó primero a su mujer y luego a su hijo para, tras esto, quitarse la vida. Con esto, Marisol, pareja del agente, sería la vigésima asesinada en lo que va de año.

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El alcalde: “Estamos en shock”

Los cuerpos de estos tres familiares se encontraron durante la mañana del pasado sábado 16 de mayo, cuando, tras el hallazgo de los cadáveres, el crimen ya se empezó a investigar como posible caso de violencia de género.

Los cuerpos fueron hallados por un agente en torno a las 10:30 horas. La mujer había sido encontrada muerta en una habitación, el hijo en otra y el cuerpo sin vida del guardia civil, autor de los asesinatos, estaba en un pasillo alejado con un disparo en la cabeza y junto a una pistola.

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La familia era conocida en Dolores, ya que la pareja llevaba viviendo en el pueblo 30 años. "Es muy impactante, todos los vecinos estamos estupefactos y en 'shock' ", comentó el alcalde de la comunidad ante la muerte del guardia civil, que llevaba destinado en la zona desde 1996.

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El hombre no estaba dentro del sistema Viogén ni contaba con denuncias previas, por lo que todavía se desconocen las causas que empujaron al agente a matar a sus familiares.

Concluidos los tres días de luto tras el suceso, la localidad, de poco más de 8000 habitantes, todavía continúa consternada ante lo sucedido.