La Guardia Civil encontró los cadáveres de ambos hermanos con heridas de arma blanca.

El hallazgo se produjo después de que familiares alertasen de que llevaban tiempo sin saber de ellos

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CádizLa Guardia Civil investiga la muerte de dos hermanos de 57 y 59 años, cuyos cadáveres han sido encontrados con signos de violencia en una vivienda de Estella del Marqués, pedanía de Jerez de la Frontera, Cádiz.

El hallazgo de los cuerpos sin vida se produjo este lunes, cuando agentes de la Guardia Civil registraron una vivienda tras el aviso de familiares que hacía tiempo que no sabían nada de los dos hermanos, uno de los cuales tenía antecedentes psiquiátricos por esquizofrenia.

La Guardia Civil encontró los cadáveres de los hermanos con heridas de arma blanca

Según han informado fuentes de la investigación, al acceder a la vivienda, la Guardia Civil encontró los cadáveres de ambos hermanos con signos de violencia y heridas de arma blanca.

Tras lo ocurrido, el instituto armado investiga las causas del suceso y todo apunta al homicidio de uno de los hermanos y posterior suicidio del otro.