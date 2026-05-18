Un hombre se ha entregado este lunes en dependencias de la Guardia Civil como supuesto autor de un crimen de violencia machista

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Un hombre se ha entregado este lunes en dependencias de la Guardia Civil como supuesto autor de un crimen de violencia machista para confesar que su mujer se encontraba fallecida en un domicilio de la localidad de Arguedas, en Navarra.

Los hechos habrían tenido lugar durante el fin de semana en una vivienda situada en la calle Postigo, hasta donde se han desplazado agentes de la Policía Foral tras ser alertados de la presencia de una mujer fallecida en el interior del inmueble.

El marido de la mujer se ha dirigido este lunes al cuartel de la Guardia Civil de Valtierra para entregarse. Según las primeras informaciones, tanto la mujer fallecida como el hombre detenido son de origen magrebí.

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil investigan lo ocurrido que, en el caso de confirmarse, sería el segundo asesinato de violencia machista registrado en Navarra este año, tras el sucedido el 20 de febrero en Sarriguren, en el que un hombre de 30 años asesinó a cuchilladas a su mujer Tatiana Rodríguez, de 28.