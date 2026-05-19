Gonzalo Barquilla 19 MAY 2026 - 06:00h.

Fuentes del despacho de Juan Gonzalo Ospina reaccionan a las palabras de Enrique García, excompañero de prisión de Daniel Sancho

El plan de Daniel Sancho para salir de prisión: un preso que ha compartido cárcel con él desvela su estrategia

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La reciente aparición de Enrique García, un expreso que asegura haber coincidido con Daniel Sancho en la prisión provincial de Surat Thani, ha vuelto a colocar el foco sobre la situación del español en Tailandia. Según su versión, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se encuentra en un estado físico "impresionante" y está convencido de que su estancia en esa cárcel será temporal gracias a un supuesto "plan" que le permitiría regresar a España en unos seis años.

García sostiene además que Sancho hablaba con aparente frialdad sobre el crimen de Edwin Arrieta, llegando incluso a justificarlo, alegando que la víctima le habría amenazado con difundir vídeos sexuales privados. Pese a la seguridad con la que el condenado exponía ese supuesto escenario de futuro, el exrecluso asegura que percibió en él una actitud altiva, una "mirada perdida" y una sensación de posible inestabilidad mental que le llamó la atención.

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Desde el despacho de Juan Gonzalo Ospina, que representa los intereses de la familia de Edwin Arrieta, mantienen una postura de prudencia institucional ante estas palabras, aunque firme en cuanto al fondo del asunto. Fuentes del despacho consultadas por la web de 'Informativos Telecinco' afirman que no tienen conocimiento oficial de las informaciones vertidas por este excompañero y subrayan que su único deseo es "que todo el mundo esté bien de salud", sin desear "ningún mal a nadie". No obstante, recalcan un punto que consideran clave: "Hay que entender que esta persona ha asesinado y descuartizado a otro ser humano y todavía no ha mostrado arrepentimiento por ello. Bajo ese balance, entendemos que debe cumplir su pena".

El calvario de Enrique García

Enrique García relató en el programa 'Fiesta' de Telecinco que llegó a Tailandia el pasado noviembre y que su calvario comenzó tras verse atrapado en una presunta estafa relacionada con una Business Visa para un negocio local, una situación que le llevó a acumular, por desconocimiento, varias semanas de exceso de visado (overstay). Tras ser interceptado por la policía de inmigración en Koh Samui después de un aviso por ruido en una vivienda, apunta, fue sometido a un juicio rápido en el que le impusieron una multa de 4.000 bahts que, al no poder pagar en efectivo, tuvo que conmutar cumpliendo cuatro días en la prisión provincial de Surat Thani. Según su relato, en las zonas comunes del recinto, donde afirma que coinciden puntualmente presos con delitos menores y reclusos con largas condenas, fue donde conoció a Daniel Sancho, conocido entre algunos internos como 'el actor', según su versión.

García asegura que quedó sorprendido por el estado físico del español y que solo habló con él en una ocasión durante aproximadamente media hora. Según sostiene, Sancho le explicó que había matado a una persona que conoció a través de redes sociales y que le hacía chantaje. También le habría confesado que confiaba en presentar informes médicos relacionados con problemas psiquiátricos para ser trasladado a España en un plazo aproximado de seis años, una seguridad que, según el exrecluso, contrastaba con la "mirada perdida" y la sensación de inestabilidad mental que le transmitió. Tras esos cuatro días en Surat Thani, García fue trasladado al Centro de Detención de Inmigrantes (IDC) de Bangkok, donde pasó casi un mes en condiciones de hacinamiento que describe como un "infierno", hasta que logró regresar a España el pasado 24 de abril gracias a las gestiones de su familia y del consulado.

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La defensa de Sancho rechaza el relato del exrecluso

La versión de Enrique García ha encontrado una respuesta contundente por parte de Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho y miembro de su equipo jurídico, que rechaza de plano el relato difundido en televisión. Balfagón cuestiona tanto el contenido del testimonio como la posibilidad de que ambos coincidieran en las circunstancias descritas. "No tiene ni pies ni cabeza", sostiene la letrada, que recuerda además que la prisión de Surat Thani alberga principalmente a internos con condenas firmes y asegura que el único español que permanece junto a Sancho es Carlos Alcañiz. La abogada considera igualmente llamativo que el exrecluso afirme haber escuchado una supuesta confesión sobre el crimen en un momento especialmente sensible para la estrategia judicial de la defensa, centrada actualmente en los recursos pendientes.

Balfagón niega además cualquier fundamento a las afirmaciones difundidas por Enrique García y cuestiona directamente que el exrecluso llegara siquiera a coincidir con Daniel Sancho en prisión. “No ha aportado ni una prueba”, recalca la letrada, en referencia a la ausencia de imágenes, documentos o elementos que acrediten su estancia junto al condenado en Surat Thani. La portavoz de la familia sostiene que alrededor del caso se están difundiendo “falsedad tras falsedad”.

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Joaquín Campos defiende la veracidad del testimonio

Por su parte, el periodista y escritor Joaquín Campos, quien facilitó el contacto con Enrique García, sostiene que el relato del exrecluso encaja con el funcionamiento habitual del sistema penitenciario tailandés. El autor de 'Muerte en Tailandia' sostiene que existen vías para verificar que el exrecluso pasó por la prisión de Surat Thani y rechaza las dudas planteadas sobre la posibilidad de que coincidiera allí con Sancho. Asimismo, responde a quienes han cuestionado el testimonio alegando que García no habría pasado una supuesta cuarentena obligatoria al ingresar en prisión, asegurando que en Tailandia ese tipo de protocolos no siempre se aplican de forma estricta y recordando que durante el juicio del español ya pudieron verse traslados continuos y contacto entre internos de distintos perfiles penitenciarios.

Campos considera además que el supuesto "plan" del que habría hablado Sancho para regresar a España en unos seis años "encaja" con los tiempos que suelen manejarse en otros procedimientos similares de turistas encarcelados en Tailandia. El periodista menciona como referencia el caso de Artur Segarra y recuerda que, en condenas de cadena perpetua, el perdón real del monarca tailandés suele empezar a solicitarse tras cerca de una década de prisión efectiva. En ese contexto, señala que Sancho lleva ya casi tres años encarcelado en el país y que, sumados a esos seis años mencionados por Enrique García, los plazos coincidirían aproximadamente con ese horizonte temporal, siempre condicionado a que antes se resuelvan los recursos judiciales pendientes y se cumplan los requisitos exigidos por las autoridades tailandesas.