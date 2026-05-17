Redacción Cataluña Europa Press 17 MAY 2026 - 16:35h.

El arrestado es un hombre de 30 años, de origen magrebí, que iba en un coche con otra persona que logró huir

Sobre las cinco de la madrugada se escucharon varios tiros en la calle Batllori de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Compartir







BarcelonaUn hombre ha sido detenido este 17 de mayo tras una persecución policial que ha estado precedida por un tiroteo, suceso que se ha registrado en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press, los tiros se escucharon a las cinco de la madrugada en la calle Batllori, en el barrio de Sant Josep. Justo este 16 de mayo murió un joven tiroteado en la capital catalana.

PUEDE INTERESARTE Investigan la muerte del cantaor Matías de Paula en un tiroteo en Badajoz: el presunto autor del disparo estaría ya identificado

El arrestado es un varón de 30 años. 'El Caso' ha dado más detalles de lo ocurrido y apunta a que se trata de un individuo de origen magrebí que fue alcanzado por la Guardia Urbana cuando huía en un coche de la zona donde se produjeron los disparos.

Una patrulla que estaba cerca de allí se percató de los hechos y acudió de inmediato, iniciándose un seguimiento por carretera a un turismo sospechoso, que se saltó un semáforo en rojo.

PUEDE INTERESARTE Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en la ciudad francesa de Niza: la escalada de violencia del narco no cesa

Otro individuo se dio a la fuga y no constan heridos

Al llegar a la altura del puente de Matacavalls, junto a las vías del tren, los policías pudieron interceptar al conductor, que se bajó del automóvil al no tener más escapatoria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Junto a él había otra persona, un ocupante que se dio a la fuga corriendo. El mismo medio asegura que sigue en paradero desconocido. Los Mossos ya investigan si ambos tuvieron algo que ver con el tiroteo.

Tratarán de averiguar contra quién o quiénes disparaban los que portaban armas de fuego. De momento, no consta ningún herido de bala. Se recogieron pruebas en el lugar para la investigación.