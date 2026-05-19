Un hombre, detenido tras matar a una mujer en plena calle en Figueres, Girona

Un hombre ha sido detenido tras matar, presuntamente, a una mujer en Figueres, Girona

El Ayuntamiento de Figueres, Girona, ha convocado un minuto de silencio como muestra de repulsa a este nuevo asesinato machista

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FigueresUn hombre ha matado presuntamente a una mujer en Figueres, y ha sido arrestado como presunto autor de un homicidio por violencia machista, según informa 'El Periódico'.

Según afirman desde el medio de comunicación anteriormente citado, "los servicios de emergencia han informado de una intervención en curso en la zona, pero minutos después se ha confirmado que se trataba de un homicidio relacionado con violencia machista".

Convocado un minuto de silencio

Ahora, los agentes de los Mossos d'Esquadra investigan este presunto asesinato machista.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad gerundense de Figueres convocado un minuto de silencio mañana en la plaza del Ayuntamiento como muestra de rechazo y condolencia.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.