El hombre habría asesinado supuestamente tanto a su mujer como a su hijo y después se habría suicidado

La mujer ha sido encontrada muerta en una habitación, el hijo en otra y el guardia civil en un pasillo

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AlicanteLa Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como presunta violencia machista el suceso registrado este sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante), donde se han encontrado los cadáveres de una mujer, su marido y el hijo en común, de 24 años.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X, tras el hallazgo de los tres cuerpos a media mañana de este sábado en el puesto de la Guardia Civil del municipio alicantino de Dolores, donde el marido trabajaba como agente.

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El guardia civil habría asesinado supuestamente tanto a su mujer como a su hijo

Fuentes próximas al caso han señalado a EFE que la investigación apunta a que el guardia civil, de 55 años y sobre el que no constan antecedentes de violencia de género, ha asesinado supuestamente tanto a su mujer, de 51, como a su hijo, y que después se ha suicidado.

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Las mismas fuentes han detallado que los cuerpos han sido hallados por otro agente en torno a las 10:30 horas de este sábado y que la mujer había sido encontrada muerta en una habitación, el hijo en otra y que el cuerpo sin vida del guardia civil supuestamente autor de los asesinatos estaba en un pasillo alejado con un disparo en la cabeza y junto a una pistola.

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El ayuntamiento de Dolores ha convocado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento a las 20 horas de este sábado, media hora después del pleno municipal extraordinario que ha sido convocado por este motivo.

Además, se han decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas por estos "terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".

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El teléfono 016

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.