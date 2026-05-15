Mabel Cupet Sevilla, 15 MAY 2026 - 15:50h.

El juez le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima mientras se instruye el caso

En estos momentos se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial

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La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia ha decretado la puesta en libertad provisional del policía de Granada detenido en relación con un presunto intento de sumisión química durante una cita en un establecimiento del centro de la ciudad. El investigado queda en libertad, pero deberá cumplir una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima mientras se instruye la causa.

La decisión se ha adoptado tras pasar el detenido a disposición judicial y quedar el caso encauzado como diligencias previas, después de que no prosperara la opción de resolver el procedimiento mediante juicio rápido.

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El caso se investigará por la vía ordinaria

En un primer momento, el juzgado de violencia correspondiente intentó tramitar unas diligencias urgentes para celebrar un juicio rápido, pero la vista fue aplazada a la espera del análisis de la sustancia intervenida. Posteriormente, ya en sede judicial, el procedimiento no pudo cerrarse por falta de conformidad del investigado con los hechos y con la petición de las acusaciones.

Finalmente, la causa continuará su tramitación como diligencias previas, lo que permitirá ampliar la investigación y recabar nuevas pruebas antes de una posible decisión sobre la apertura de juicio oral.

La cita, en el centro de la investigación

Los hechos se remontan al pasado puente de mayo, cuando el investigado y la víctima habían concertado una cita a través de una aplicación de contactos. Durante el encuentro en un bar, un testigo habría observado una conducta sospechosa por parte del hombre mientras la mujer se ausentó momentáneamente de la mesa.

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Según la investigación, el sospechoso habría aprovechado ese momento para manipular la bebida de la joven. Tras ser alertada por un cliente del local, la víctima regresó a la mesa y pidió explicaciones, momento en el que el investigado habría abandonado el establecimiento.

La bebida fue analizada por la Policía Científica

La mujer entregó la copa al personal del local, que la conservó hasta la llegada de los agentes. La Policía Nacional intervino la bebida y la remitió a la Policía Científica para su análisis, cuyos resultados serán determinantes para el avance del procedimiento.

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La víctima presentó denuncia poco después de los hechos y la investigación continúa abierta con la toma de declaraciones y el estudio de las imágenes de videovigilancia del establecimiento. Mientras tanto, el juez ha impuesto las medidas cautelares de alejamiento para garantizar la protección de la denunciante durante el proceso.

Suspendido por otro caso desde 2025

El arrestado ya había sido apartado del cuerpo el pasado 17 de junio de 2025 por decisión de Asuntos Internos. Según fuentes conocedoras del caso, el agente fue sorprendido durante una operación antidroga en Granada ocultando parte del dinero intervenido, una cantidad cercana a los 5.000 euros. Fueron sus propios compañeros quienes detectaron la irregularidad y procedieron entonces a su detención.

Desde entonces permanecía suspendido de empleo y sueldo, con retirada de placa y arma reglamentaria, mientras se tramitaba un expediente disciplinario por una falta considerada muy grave.