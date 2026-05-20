Arrestan a un hombre por violencia machista y descubren 27 kilos de hachís en su casa

Los agentes llevaron a cabo una inspección del inmueble en el que localizaron droga distribuida en distintos paquetes

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La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género, en cuya casa descubrió 27 kilos de hachís y 33.000 euros en efectivo.

La intervención tuvo lugar el pasado martes tras llegar a la Guardia Civil un aviso por un presunto episodio de violencia de género en Palmanyola, donde procedieron a la detención del hombre, ha informado el instituto armado este miércoles.

Posteriormente, los agentes llevaron a cabo una inspección del inmueble en el que localizaron droga distribuida en distintos paquetes, preparada para su almacenamiento y posterior distribución. También se incautaron de un vehículo de alta gama valorado en 40.000 euros. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.