Marisol era muy conocida en Dolores ya que trabajaba como conductora de autobús escolar

El guardia civil hallado muerto junto a su familia en Dolores, Alicante, no tenía denuncias por maltrato

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DoloresVarios centenares de vecinos de Dolores (Alicante) han secundado este sábado un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento para expresar su tristeza por el presunto asesinato machista ocurrido a primera hora del día en una de las viviendas del cuartel de la Guardia Civil de la localidad.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el subdelegado en Alicante, Manuel Pineda; el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández; la responsable de la unidad de violencia de género de la Subdelegación, Eva Montesinos; y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Poyato, han presidido el minuto de silencio esta tarde a las puertas del edificio consistorial, entre otros muchos.

La familia residía en Dolores desde 1996

Este acto de repulsa al crimen de Marisol, de 51 años, y de Alberto, de 24, a manos presuntamente del marido y padre, de 55 años. El minuto de silencio se ha producido después de un pleno municipal extraordinario en el que los trece concejales han secundado un manifiesto del alcalde para trasladar el dolor y la solidaridad con los afectados.

El alcalde ha recordado que la familia residía en Dolores desde 1996 y que era muy conocida en la localidad, por lo que los vecinos están "estupefactos y en 'shock'". De hecho, la mujer asesinada, Marisol, era muy conocida en Dolores ya que trabajaba como conductora de autobús escolar.

Además del pleno y del minuto de silencio, el ayuntamiento de Dolores, en el sur de la provincia de Alicante, ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas durante el fin de semana por estos "terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".