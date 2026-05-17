La investigación apunta a que el guardia civil ha asesinado supuestamente tanto a su mujer como a su hijo

El guardia civil hallado muerto junto a su familia en Dolores, Alicante, no tenía denuncias por maltrato

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AlicanteLas autoridades continúan investigando el hallazgo de tres cuerpos en la localidad de Dolores, en Alicante. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmaba este sábado que se investigaba como presunta violencia machista el suceso registrado en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores, donde se han encontrado los cadáveres de una mujer, su marido y el hijo en común.

La investigación apunta a que el guardia civil, de 55 años y sobre el que no constan antecedentes de violencia de género, ha asesinado supuestamente tanto a su mujer, Marisol, de 51, como a su hijo, Alberto, y que después se ha suicidado.

El crimen

Los cuerpos han sido hallados por otro agente en torno a las 10:30 horas de este sábado y la mujer fue encontrada muerta en una habitación, el hijo en otra y el cuerpo sin vida del guardia civil supuestamente autor de los asesinatos estaba en un pasillo alejado con un disparo en la cabeza y junto a una pistola.

Los tres cuerpos presentan heridas de arma de fuego, según fuentes del Instituto Armado.

El guardia civil del crimen no tenía denuncias por maltrato

El guardia civil de 55 años que presuntamente ha asesinado este sábado en la casa cuartel de Dolores (Alicante) a su esposa y al hijo que tenían en común carecía de denuncias previas por maltrato tanto hacia la mujer como con respecto a otras parejas anteriores.

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Así lo ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras visitar el puesto de la Guardia Civil de Dolores, en una de cuyas viviendas han sido hallados los tres cadáveres.

Bernabé ha manifestado que la Guardia Civil está en pleno proceso de investigación tras una primera inspección y ha añadido que puesto que había una relación conyugal se está "en la línea de un posible asesinato por violencia de género".

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Las víctimas, vecinos de Dolores desde 1996

El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, ha lamentado que los habitantes de la población se hayan "levantado con la triste noticia de que tres vecinos del municipio, porque son vecinos de Dolores al llevar desde 1996", han aparecido muertos por disparos.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".

El teléfono 016 de ayuda a las víctimas de la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.