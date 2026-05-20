Asun Chamoso 20 MAY 2026 - 14:07h.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre, de 29 años, por cuatro robos con fuerza

La intervención fue durante el dispositivo de seguridad del Gran Premio de Cataluña de MotoGP

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BarcelonaUn dron de los Mossos d'Esquadra ha pillado 'in fraganti' a un ladrón forzando varios coches aparcados en los alrededores del Circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló durante la celebración del Gran Premio de MotoGP. En las imágenes grabadas desde el aire se ve cómo el hombre se pone guantes para romper un cristal de una puerta trasera de un coche, saca dos bolsas y las mete en su vehículo. Antes de irse, vuelve a parar y, en unos pocos segundos, repite la misma operación en otro turismo aparcado del que se lleva dos pequeñas maletas.

La detención se produjo sobre la una de la tarde, después de que un indicativo de la Unidad de Drones detectara la presencia de una persona que estaba forzando vehículos mediante el método de la rotura de cristales, en la zona del polígono Congost de Granollers. Un espacio que estaba lleno de vehículos estacionados con motivo del Gran Premio de MotoGP.

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Inmediatamente, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se movilizaron y localizaron al presunto autor, que había sido seguido en todo momento por los drones. El hombre, de 29 años, fue detenido como presunto autor de cuatro robos con fuerza en el interior de vehículos en Granollers (Barcelona).

Material robado

Tras detener el coche que conducía, los agentes encontraron en el asiento del copiloto unos guantes de color negro y también una broca metálica, típica para romper cristales de vehículos. Asimismo, se intervinieron varias mochilas, maletas y material electrónico.

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Posteriormente, en la búsqueda por la zona de los hechos, los agentes localizaron cuatro vehículos con los cristales rotos. El detenido, que tiene varios antecedentes policiales, ha pasado disposición judicial del juzgado en funciones de guardia de Granollers.