Los Mossos continúan investigando para intentar localizar al resto de adolescentes implicados en la agresión a la menor

La madre de una menor denuncia la brutal agresión a su hija en Lleida: "¡Métele una patada!"

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LleidaLas autoridades investigan la agresión a una menor de 14 años en Lleida. La madre de la víctima lo ha denunciado públicamente pero, de momento, no lo ha hecho ante los Mossos d'Esquadra. Las dos atacantes que aparecen en las imágenes son inimputables. Según informa Marina Pérez, los agentes han podido identificar a una de ellas.

Los Mossos continúan investigando para intentar localizar al resto de adolescentes implicados en la agresión a la menor. Aunque al ser todos menores de 14 años, no se les puede imputar.

La madre de la víctima le mandó el vídeo a un medio local

La Policía ha abierto la investigación al conocer la existencia del vídeo que estaba circulando por las redes sociales, pero todavía no han recibido ninguna denuncia. Las imágenes han acabado en las plataformas online después de que la madre de la propia víctima le hiciese llegar el vídeo a un medio local para denunciar públicamente esa agresión contra su hija.

En el vídeo se puede ver cómo varias menores agreden a la joven mientras graban la escena con teléfonos móviles. Según ha denunciado la familia y como se ve en el vídeo, al menos dos jóvenes golpean brutalmente a la víctima, mientras graban y animan al resto a continuar con la agresión, con frases como "métele patadas" o "dale más".