Jonathan Andic entregó varios documentos para descartar el riesgo de fuga y evitar la cárcel, entre ellos destaca el certificado de nacimiento de su hijo y su contrato de alquiler

El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras depositar la fianza de un millón de euros

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BarcelonaAño y medio después de la muerte de Isak Andic, fundador del imperio Mango, los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a su hijo Jonathan, quien ha quedado en libertad tras declarar ante la jueza y consignar un millón de euros de fianza, como presunto autor del homicidio de su padre.

Agentes de la policía catalana han detenido en su domicilio de Barcelona a Jonathan Andic, tras recabar indicios que supuestamente lo relacionan con la muerte de su padre, quien falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, al despeñarse desde una altura de 150 metros en una excursión para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona).

En su ruta, un camino sin grandes dificultades e incluso apta para familias con niños que bordea el macizo de Montserrat, Andic, el hombre más rico de Cataluña, estaba acompañado solo por Jonathan, quien se convirtió en único testigo de la muerte de su padre y, posteriormente, en sospechoso de haber provocado su caída mortal.

Fianza de un millón de euros

Tras llevarlo a la comisaría, donde se ha negado a declarar a la policía, los Mossos d'Esquadra han conducido a Jonathan Andic ante la titular de la plaza de instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Martorell, que antes del interrogatorio ha levantado el secreto de sumario del caso.

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En su comparecencia, Andic se ha acogido a su derecho a declarar solo a su abogado, el prestigioso penalista Cristóbal Martell, tras lo que la Fiscalía ha pedido su ingreso en prisión, eludible bajo fianza de un millón de euros, además de otras medidas cautelares como la prohibición de salir del país o comparecencias semanales en al juzgado.

La jueza instructora ha acordado las medidas solicitadas por la Fiscalía, de forma que Andic -al que las cámaras han captado saliendo y entrando esposado en el edificio judicial, donde no se puede acceder en vehículo- ha pagado en cuestión de minutos el millón de euros de fianza y ha quedado en libertad provisional.

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Como ha informado el periódico 'El Mundo', la defensa del hijo del fundador de Mango aportó varios documentos para demostrar su arraigo total en España y negar el "riesgo de fuga" que defiende el Ministerio Fiscal.

Ante el juzgado, el equipo legal de Jonathan Andic entregó el certificado de nacimiento de su hijo, el certificado de empadronamiento en Barcelona, el certificado de matrimonio con Paula Nata, el pago de sus autónomos y el contrato de alquiler de su casa en Barcelona. "Todo esto, junto con la 'voluntad expresada en su declaración' de colaborar con la justicia y acudir a los llamamientos", asegura la defensa de Andic y recoge el periódico anteriormente citado.

La familia cierra filas con él

La detención del hijo de Isak Andic ha tenido lugar tras año y medio de investigaciones de los Mossos, que además de analizar su teléfono móvil han interrogado a sus familiares y miembros de su entorno, entre ellos directivos y trabajadores de la compañía.

La familia del fundador de Mango, incluidas sus dos otras hijas Judith y Sarah, ha defendido siempre la inocencia de Jonathan y hoy han vuelto a hacerlo en un contundente comunicado en el que se ha mostrado "absolutamente convencida" de que no hay ni habrá pruebas que incriminen al hijo mayor de Isak Andic.

En un comunicado, la familia se remite a los argumentos del responsable del equipo legal, Cristóbal Martell, quien ha afirmado que la "conjetura del homicidio es inconsistente" pero, sobre todo, "dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia", ha añadido.

La causa abierta por la muerte del empresario fue archivada provisionalmente en enero de 2025, a la luz de los resultados de la autopsia y de los primeros informes del caso, que apuntaban a un accidente.

Causa reabierta

Sin embargo, la jueza reabrió la causa dos meses después para incorporar nuevos atestados y permitir a los Mossos practicar nuevas diligencias, ya que no habían quedado convencidos con las explicaciones que les dio Jonathan Andic, al que interrogaron inicialmente como testigo, sobre la caída de su padre en una zona donde la policía considera que no es fácil precipitarse accidentalmente.

El recodo de la montaña por donde cayó el empresario es uno de los principales indicios de criminalidad a que se aferran los investigadores: un ángulo en el que aseguran que es difícil despeñarse por un mero tropiezo.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es la actitud de Andic en relación con la excursión a la que invitó a su padre. Fue él mismo quien organizó la ruta y, antes de iniciarla, indicó al escolta que se encargaba de la seguridad de Isak que no les acompañara porque querían conversar en privado.

Asimismo, los Mossos consideran incongruentes algunas de las explicaciones que dio Jonathan Andic respecto a sus movimientos el día de la fatídica excursión, dado que las ubicaciones detalladas por el sospechoso no coinciden con las que marca el GPS de su móvil.

La policía catalana engarza esos elementos con el que creen podría ser móvil de un eventual homicidio: el rencor que Jonathan podría guardar a su padre, tras ser apartado de la primera línea de la compañía y dejar en junio de 2025 la dirección de Mango Man, de la que fue responsable durante 17 años. Su familia, sin embargo, desmiente esa supuesta mala relación de Jonathan con Isak.

Desde la muerte de su padre, Jonathan ha liderado la gestión de las sociedades patrimoniales de la familia, que han heredado a partes iguales él y sus dos hermanas y cuya estructura también ha sido analizada por los Mossos en busca de indicios sobre una motivación económica que pueda apuntar a un homicidio.

A la espera de reforzar esos primeros indicios, los Mossos requirieron el pasado mes de septiembre su teléfono móvil a Jonathan Andic con el fin de reconstruir las llamadas, mensajes telefónicos y hasta imágenes de vídeo o fotos relacionados con la muerte de su padre.

Los albaceas del testamento del fundador de Mango publicaron el pasado mes de octubre una carta abierta para defender la inocencia de Jonathan Andic, frente a los "rumores y especulaciones", y denunciar que "se está contribuyendo a crear una condena paralela".