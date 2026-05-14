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Sucesos

Muere un trabajador tras caer de siete metros en una nave industrial en Sant Pere de Ribes, en Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del accidente laboral ocurrido en una nave industrial de Sant Pere de Ribes. Europa Press
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El hombre falleció mientras realizaba tareas de mantenimiento en una nave industrial de Sant Pere de Ribes. Los Mossos investigan las causas del accidente laboral.

Un hombre de 64 años ha muerto este martes mientras trabajaba tras caer desde una altura de unos siete metros cuando realizaba tareas de mantenimiento en una nave industrial de Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del accidente hacia las 12.50 horas. Las causas del suceso todavía se encuentran bajo investigación.

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Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Mossos, agentes de la Policía Local, efectivos de los Bombers de la Generalitat y profesionales del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

El caso en manos del juzgado

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vilanova i la Geltrú y también del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, tal y como marca el protocolo en accidentes laborales mortales.

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