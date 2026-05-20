La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en aguas de Formentera

Los restos han sido encontrados por unos pescadores y han sido trasladado al puerto de Ibiza

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FormenteraLa Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en aguas de Formentera. La mujer llevaba puesto un chaleco salvavidas y el cadáver ha sido trasladado al puerto de Ibiza, según ha informado el Instituto armado.

Los restos han sido encontrados este miércoles por unos pescadores y han sido recuperados por efectivos de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) sobre las 13.15 horas.

Rescatados 37 migrantes llegados a Formentera y Mallorca en dos pateras

El hallazgo se ha producido unas horas después de que la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescatasen a 37 personas migrantes llegados a Mallorca y Formentera, a bordo de dos pateras.

El primer rescate, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido lugar a las 06.11 horas en el mar a unas dos millas al sur del Faro de Ses Salines, en Mallorca. A bordo de esta embarcación viajaban 25 personas de origen subsahariano.

Más tarde, a las 07.50 horas, la Guardia Civil ha interceptado a 16 personas de origen magrebí en el camino de s'Estufador, en Formentera.

Con ellas, en lo que va de semana han llegado 142 migrantes a bordo de ocho pateras a las costas de Baleares.