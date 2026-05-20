"No estamos hablando de un par de chupitos ni de una cerveza, es una cantidad de alcohol muy alta, queremos que se investigue", señala su progenitor

Educación confirma que el colegio de Sandra Peña no adoptó las medidas antiacoso adecuadas

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SevillaLos padres de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado mes de octubre en Sevilla tras haber sufrido acoso escolar, han pedido que se investiguen las circunstancias que rodearon a su muerte, poniendo énfasis en que “llevaba casi un litro de alcohol en el cuerpo” y que “solo pudo tomarlo en el colegio”.

"Sandra tarda en llegar desde el colegio a la azotea 10 minutos. Del colegio sale acompañada por sus amigas. Creemos que bebió alcohol en el colegio porque no tenía a nadie que la siguiese de cerca, no tenía el protocolo abierto. Por eso queremos esa investigación" ha apostillado el padre de la menor, José Manuel Peña.

Los padres de Sandra Peña insisten en “que se investigue” e inciden en la autopsia

En declaraciones al programa ‘Hoy en Día’ de Canal Sur, el progenitor ha incidido que la cantidad de alcohol que la autopsia detectó en el cuerpo de Sandra, –exactamente 0,59 miligramos de alcohol en sangre–, es "mucha cantidad", especialmente en una menor de edad.

"No estamos hablando de un par de chupitos ni de una cerveza, es una cantidad de alcohol muy alta. Queremos que se investigue", ha reiterado.

Al respecto, y pronunciándose concretamente sobre el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta contra el que era su centro educativo, –el colegio Irlandesas Loreto–, y docentes del equipo directivo, los padres de Sandra Peña han insistido en que ha supuesto un verdadero “jarro de agua fría".

"Nos ha dejado completamente bloqueados porque jamás pudimos imaginar que esto pudiese pasar. Pensábamos que estaban estudiando el caso, teníamos esperanza, pero en estos meses el juez no se ha puesto en contacto con la fiscal de menores, que es la que lleva la investigación en la que se basa nuestra querella", ha señalado, por su parte, la madre de Sandra, Zara Villar.

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“En estos meses, el juez no ha llamado a nadie a declarar". "Aunque respetamos la decisión de la Justicia, no podemos compartirla. Echamos en falta muchas cosas. No se habla, por ejemplo, de la autopsia de Sandra", ha lamentado.

En la misma línea, el progenitor reclama seguir indagando en lo ocurrido ese día: “Mi hija tenía un grave daño psicológico. Esto ocurrió en el colegio. Se están obviando muchas cosas y queremos que se investiguen”, ha insistido.

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El archivo de la querella contra el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla

Tras el archivo de la querella contra el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y docentes del centro, los padres de Sandra Peña ya anunciaron hace unos días que recurrirán la decisión, expresando ya entonces si petición de que continúe la investigación para “depurar responsabilidades” y que "verdaderamente, el caso de Sandra sea un antes y un después" en materia de acoso escolar.

El juez dispuso el sobreseimiento al considerar que "el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida". Así, indicó que el hecho "ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor".