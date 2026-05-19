El detenido mostró los cuerpos sin vida a un hombre que fue al domicilio a comprar droga

El hombre habría salido recientemente de prisión

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OviedoLa Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte de otras dos personas en la calle Vázquez de Mella de Oviedo.

Según las investigaciones, esas dos personas asesinadas la pasada madrugada en una vivienda de Oviedo son la hermana y el cuñado del detenido, según ha confirmado este martes la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

En declaraciones a los periodistas, Lastra ha apuntado que la Policía Científica y la Policía Judicial han asegurado el escenario de este doble homicidio para desarrollar la investigación, mientras que los cuerpos han sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias para la práctica de la autopsia: "Sí, esta noche pasada tuvimos conocimiento con el Cuerpo Nacional de Policía de un doble homicidio. Ya hay un detenido. En la mañana de hoy se hará por parte del Instituto de Medicina Legal las autopsias de los dos fallecidos", ha señalado.

Asimismo, ha precisado que las víctimas tenían relación familiar con el detenido. "En principio son familiares del fallecido y poco más les puedo decir, más que ya está la policía, evidentemente la policía científica y la policía judicial asegurando el escenario y ya iniciando todas las investigaciones desde esta misma madrugada", ha indicado.

El hombre enseñó los cadáveres a otro varón

Según recoge el medio local La Nueva España, fue un hombre el que dio la voz de alarma al hallar los cuerpos sin vida en el interior del domicilio del detenido. El hombre había acudido al domicilio para comprar droga, y allí, el detenido le mostró los cuerpos sin vida, "ambos cosidos a puñaladas", recoge el medio.

Tras el hallazgo, el hombre abandonó la vivienda y avisó a las autoridades de lo ocurrido.

Según recoge el citado medio, los vecinos aseguran que el detenido padece una enfermedad mental y era conocido en la zona por sus amenazas y comportamientos violentos. "Llevaba tiempo diciendo que iba a quemar el edificio", asegura uno de ellos.