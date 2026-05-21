El incendio fue declarado en la noche de este pasado miércoles 20 de mayo en la recepción del Hotel Isabel

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, personal del 061, Policía Local y Policía Nacional

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Cuatro personas han resultado afectadas y todos los huéspedes del Hotel Isabel, en Torremolinos, Málaga, han sido desalojados tras un incendio originado por dos sillas de ruedas eléctricas para movilidad reducida. El incendio fue declarado en la noche de este pasado miércoles 20 de mayo en la recepción, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 22:00 horas cuando varios particulares informaron al 112 de un incendio en la recepción de un hotel situado en la avenida del Lido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional.

Realojar y atender a los afectados

Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos que intervinieron en la extinción del fuego en la recepción del Hotel Isabel, ubicado en pleno paseo marítimo del municipio, en el número 47. Allí, los efectivos evacuaron, realojaron y atendieron a las personas afectadas.

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Fuentes policiales han confirmado al 112 que cuatro personas resultaron afectadas como consecuencia del suceso, tres por inhalación de humo y una por una lesión en un tobillo.

Los huéspedes del edificio fueron reubicados en otros hoteles de la zona, aunque no ha trascendido el número de personas que se encontraban en ese momento en el hotel.