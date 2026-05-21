Mabel Cupet Sevilla, 21 MAY 2026 - 05:31h.

Los afectados piden ayuda urgente para reconstruir las instalaciones, tras perder cuadras, material y animales en pleno inicio de la semana del Rocío

Los dueños han iniciado una campaña de apoyo y de recaudación de fondos a través de redes sociales

Compartir







Una ola de solidaridad se ha volcado con los responsables de unas instalaciones hípicas de Huelva afectadas por un incendio que ha dejado importantes daños materiales y la pérdida de dos caballos que estaban destinados a participar en la romería del Rocío, que se celebra este fin de semana.

Los afectados han iniciado una campaña de apoyo y de recaudación de fondos a través de redes sociales para intentar recuperar parte de lo perdido y garantizar el bienestar del resto de los animales. En su mensaje, piden ayuda económica y difusión para poder reconstruir las instalaciones cuanto antes.

“Quienes nos conocen saben el esfuerzo, el amor y la dedicación que hemos puesto siempre en este proyecto. Nuestra hípica no es solo un negocio, es una familia”, expresan en el comunicado difundido tras el suceso.

PUEDE INTERESARTE El incendio de una empresa de desguace obliga a desalojar viviendas por la afección del humo en Onda, Castellón

Una ayuda que no se ha hecho esperar

La respuesta no se ha hecho esperar, y vecinos, clientes y personas vinculadas al mundo ecuestre han comenzado a compartir la iniciativa y enviar mensajes de ánimo a la familia, especialmente en un momento tan delicado, a las puertas de una de las celebraciones más importantes del calendario andaluz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A través de la Hermandad del Rocío de Huelva, han sido muchos los profesionales del sector que se han puesto en contacto con ellos para ofrecerles su ayuda en lo que necesiten. Se trata de una familia muy querida por los hermanos y que ha formado parte de la Hermandad de Huelva desde hace mucho tiempo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El incendio, ocurrido en las instalaciones

El servicio de Emergencias 112 recibía el aviso del incendio alrededor de las 12,00 horas del lunes en un picadero con mulos y caballos y hasta la zona se desplazaban efectivos del Parque de Bomberos de Huelva, así como de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional.

El incendio provocaba una intensa columna de humo visible en algunos puntos de la capital, una imagen que empezó a circular por las redes sociales.

El balance del incendio, que quedaba controlado por la tarde, es el de la muerte de dos caballos e importantes daños materiales, de forma que el fuego se han calcinado aperos de caballos, alpacas de paja, cableado, y aceite de motores, entre otros efectos.

Un duro golpe para la familia

El fuego se propagó rápidamente por varias zonas de las cuadras, provocando graves daños en estructuras, material y espacios esenciales para el cuidado de los caballos.

Aunque las personas y parte de los animales pudieron ponerse a salvo, el fuego se cobró la vida de dos caballos que estaban preparados para participar en la romería del Rocío, una de las citas más emblemáticas de la provincia.

El suceso ha supuesto un golpe devastador para la familia propietaria, tanto en lo emocional como en lo económico, al perder parte del proyecto construido durante años de trabajo.

Desde el entorno de la hípica insisten en que cualquier ayuda, por pequeña que sea, es importante en este momento de dificultad. También recuerdan que la difusión de la campaña solidaria puede resultar clave para poder avanzar en la reconstrucción y en la recuperación de la actividad.