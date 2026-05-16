El conductor ha apuñalado a un viandante que intentó detenerlo en su huida

El atacante ha sido detenido poco después por las autoridades

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MódenaDos personas han resultado heridas después de que un coche haya atropellado a una decena de personas en el centro de la localidad italiana de Módena. El atropello ha dejado al menos siete heridos graves, cuatro de ellos en estado muy grave, según medios locales.

Además, el conductor ha apuñalado a un viandante que intentó detenerlo en su huida, según han anunciado medios locales.

El atacante ha sido detenido poco después por las autoridades.