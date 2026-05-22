Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su expareja en Figueres, en Gerona

El acusado había sido detenido días antes por maltrato a su expareja y contaba con una orden de alejamiento

Qué falló en el crimen de Figueres: la víctima no ratificó su denuncia y acabó dejando en libertad a su asesino

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El magistrado del tribunal de instancia de Figueres, en Gerona, en funciones de guardia, ha acordado este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio doloso y quebrantamiento de condena para el acusado presuntamente de matar a su expareja en una plaza de Figueres.

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), explican que el domingo 17 de mayo se detuvo al investigado por maltrato a su expareja, y como recoge el auto, en el atestado constaba que no se apreciaba "riesgo en la víctima de sufrir una agresión física grave".

Al día siguiente, en la plaza de violencia sobre la mujer se celebró un juicio de conformidad que recoge el acuerdo entre fiscalía y acusado, a una pena de 6 meses de prisión (con suspensión de ingreso) y orden de alejamiento.