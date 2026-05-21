La mujer asesinada en Figueres fue al hospital a buscar un parte de lesiones para el juez

Kim D.G., hondureña de 32 años, fue asesinada la tarde del pasado martes por su expareja, condenado el día anterior por un delito de maltrato

El asesino de Figueres entró junto a la víctima en una tienda para comprar vino: 45 minutos después la mató en plena calle

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La mujer asesinada el pasado martes en plena calle en Figueras (Girona) había acudido horas antes de ser acuchillada por su expareja a un hospital para recoger el parte de lesiones y llevarlo al juzgado, según han informado este jueves fuentes cercanas al caso.

Andy R.C., el vecino de Figueres detenido por asesinar con una veintena de cuchilladas a su expareja, y con más de una docena de antecedentes y varios ingresos en la prisión gerundense de Puig de les Basses, pasará este viernes a disposición judicial ante el titular de la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres.

El detenido, según las fuentes, habría agredido en varias ocasiones estos últimos días a la víctima, a quien asesinó con un cuchillo de grandes dimensiones en la plaza Josep Tarradellas, ante gran cantidad de testigos.

Kim D.G., hondureña de 32 años, fue asesinada la tarde del pasado martes por su expareja, condenado el día anterior por un delito de maltrato y con orden de alejamiento.

La víctima acudió al hospital horas antes de su muerte para recoger el parte de lesiones y llevarlo al juzgado. Desde el domingo 17 al martes 19, la víctima acudió cada día al Hospital de Figueres por las agresiones recibidas por parte de su expareja, de 48 años, de nacionalidad española y con más de una docena de antecedentes por malos tratos.