Estrella Vicente A., de 15 años, habría comentado su deseo de viajar a Valencia, aunque la familia desconoce su paradero desde este viernes al mediodía

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Una menor de 15 años, identificada como Estrella Vicente A., permanece en paradero desconocido desde la tarde del viernes en Salamanca. Su familia y las Fuerzas de Seguridad mantienen activo un dispositivo de búsqueda después de que la joven saliera de su domicilio alrededor de las 13.30 horas, según explicó su madre a 'La Gaceta de Salamanca'.

La última vez que fue vista se encontraba en la zona de El Zurguén, cerca de la vivienda familiar. Según la descripción facilitada, mide en torno a 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y lleva un piercing sobre el labio. En el momento de su desaparición vestía ropa de estampado de leopardo en tonos rosa y negro. Otro medio local, 'Salamanca24horas' añade que también calzaba zapatillas Nike blancas y negras y que el piercing es “en forma de bola en la comisura derecha del labio superior”.

Intención de viajar a Valencia

La madre relató que la menor habría cambiado la versión sobre sus planes para salir a comer y que, desde entonces, no han vuelto a tener contacto con ella. Días antes, Estrella había comentado su intención de viajar a Valencia, donde asegura tener amigos.

Esta posibilidad cobra fuerza porque, según 'Salamanca24horas', existen indicios de que habría viajado hasta esa ciudad en un vehículo compartido, lo que apuntaría a una desaparición voluntaria.

El presidente de la plataforma Adonay, Jorge Adonay, explicó a este medio que la joven dispondría de dos teléfonos móviles, uno de los cuales quedó en su domicilio. También señaló que se habrían interceptado conversaciones con otra presunta menor de 13 años, aunque advirtió: “no sabemos si es una menor, si puede ser un adulto, si la tienen retenida…”.

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La familia ha presentado denuncia y la UFAM está siguiendo el caso. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones y continúa con las labores de búsqueda mientras se solicita la colaboración ciudadana para localizar a la joven.