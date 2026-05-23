Buscan a un joven de Andújar, Jaén, desaparecido cuando realizaba una ruta en el Monte Olimpo, en Grecia

Francisco de Paula no hizo casos a las advertencias de mala climatología y prefirió seguir su ruta por el monte Olimpo, en Grecia

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Francisco de Paula Expósito, un joven de 25 años de Andújar (Jaén), se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de mayo, cuando realizaba una ruta por el Monte Olimpo, en Grecia.

Un mensaje de Whatsapp mandado ese día por la mañana a su familia, en el que indicaba que hacía el trayecto desde el refugio Spilios Agapitos, en el que se había hospedado la noche del 18 al 19, es la última noticia directa que se tiene de él.

Condiciones meteorológicas "muy desfavorables"

La fotografía que también envió parece estar hecha entre Skala y Skolio, según han indicado desde la familia a Europa Press tras haber contactado con personal del refugio.

Al joven, que había viajado solo el sábado desde España, se le perdió la pista "yendo hacia el pico más alto" del Monte Olimpo y techo de Grecia, el Mytikas. Durante parte de la ruta estuvo acompañado por una pareja alemana, que le aconsejó no seguir ante las condiciones meteorológicas "muy desfavorables", pese a lo cual decidió continuar para conseguir su "objetivo" sin que su familia sepa si alcanzó la cima.

Lo que sí sabe es que el joven había reservado la noche del 19 de mayo una habitación en un apartamento, desde el que le han trasladado que "no pasó la noche allí no lo han visto por las cámaras de seguridad". Tampoco se subió al autobús que debía coger el miércoles 20 a las 13,30 horas ni al posterior vuelo que tenía reservado.

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"Nos informan desde la Embajada que el último rastreo de su teléfono con cobertura salta en torno a las seis de la mañana del día 19 de mayo al 20 de mayo. Pero que hay un radio muy amplio y se supone que darían la orden de la zona donde se recibió la señal del móvil", añade.

La familia, que vive momentos de angustia al no saber nada de Francisco, también ha realizado este viernes una publicación en Facebook para pedir colaboración. En ella, aparece una fotografía del joven en el Monte Olimpo con la que se pide "toda la difusión posible" para que llegue a montañeros que puedan estar por la zona, en la que se ha establecido un operativo de búsqueda y hasta donde familiares tienen previsto desplazarse.