La Audiencia Provincial de Madrid ha finalizado este viernes las sesiones del juicio con jurado a Antonio P.C., capitán en activo del Ejército de Tierra

El militar, sobre cómo estranguló a su mujer delante de sus hijos en Madrid: "Cometí una monstruosidad, me quedé en blanco"

Compartir







La Fiscalía y las acusaciones que ejercen la familia de la víctima y la Comunidad de Madrid han mantenido que el militar acusado de matar a su mujer cometió un asesinato machista, matándola adrede porque ella quiso divorciarse y haciéndolo delante de sus hijos, mientras que la defensa sostiene que fue un homicidio pero con una eximente psíquica incompleta.

La Audiencia Provincial de Madrid ha finalizado este viernes las sesiones del juicio con jurado a Antonio P.C., un capitán en activo del Ejército de Tierra acusado de asesinar a su esposa, Leticia T.C., estrangulándola delante de sus dos hijos el 25 de noviembre de 2023 -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-, después de que ésta presentara una demanda de divorcio.

En la recta final del juicio la Fiscalía ha confirmado en lo esencial su acusación: 20 años de cárcel por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género, y un año de cárcel por un delito de lesiones psíquicas a los hijos.

"Alevosía doméstica o convivencial"

En la misma línea se han manifestado los letrados de la Comunidad de Madrid y de la familia de la fallecida. Por su parte, la defensa del acusado ha modificado su petición inicial de que su representado sea exonerado totalmente de un delito de homicidio por una eximente completa por trastorno psiquiátrico, reconociendo que esa eximente sería incompleta porque sus capacidades no estaban anuladas cuando cometió el crimen.

El fiscal ha defendido que ha quedado acreditado que se trató de un asesinato, al concurrir "alevosía doméstica o convivencial", ya que ella estaba en su domicilio que en teoría es un lugar seguro, y además se trató de un ataque del que no podía escapar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También considera probado que el acusado cometió el asesinato delante de los dos hijos de la pareja, de dos y tres años, y que no tenía afectadas sus capacidades cognitivas ni volitivas en el momento de los hechos, aunque peritos contratados por la defensa hayan presentado un informe en sentido contrario, cuyo resultado el fiscal considera "una frivolidad".

"El arrepentimiento tardío, las disculpas y la supuesta reparación no se ha producido de manera espontánea"

Ha incidido el representante del Ministerio Público en que en cambio no queda acreditado que en la muerte de la víctima influyera que tuviera un solo riñón o la atención médica que recibió, que fue adecuada, y en que no caben las atenuantes de confesión ni reparación del daño.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la misma línea, el abogado de la familia de Leticia ha dicho al jurado que debe condenar algo "monstruoso" que el acusado hizo conscientemente en el marco de una "situación de conflicto matrimonial" porque no aceptaba la ruptura de la relación.

"El arrepentimiento tardío, las disculpas y la supuesta reparación no se ha producido de manera espontánea", ha añadido este abogado. La letrada de la Comunidad de Madrid ha destacado que la muerte se produjo únicamente por el estrangulamiento y que se trata de un asesinato machista porque queda acreditado que se creyó superior para atacarla.

Las palabras de la defensa

Por el contrario, el abogado de la defensa ha dicho que, siguiendo la teoría de las acusaciones, "cualquier muerte sería un asesinato" y que hay que tener en cuenta la máxima "indubio pro reo" (en caso de duda a favor del reo), y en este caso "no se ha objetivado la intencionalidad de matar".

"Colaboró sin excepción con todos los agentes", ha dicho el letrado, tras incidir en que los médicos tardaron en llegar y la víctima fue reanimada por el acusado inicialmente, lo que según ha asegurado evitó que muriese en el lugar.

Afirma que Antonio cometió "un error garrafal de dimensiones monstruosas", pero luego ha hecho un esfuerzo reparador y ha perdido perdón, de modo que debe pagar por lo que hizo pero "en una condena justa". El lunes el presidente del tribunal entregará al jurado el objeto del veredicto para que comience a deliberar." EFE