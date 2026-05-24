El suceso ocurrió a las 3:10 horas de la madrugada en la rotonda Chocomel de Sagunto, Valencia

Los agentes ya han recuperado el coche e identificado a su titular, pero desconocen quién iba al volante

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ValenciaEn busca un conductor fugado tras verse implicado este 24 de mayo en un atropello mortal a un hombre. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Local de Sagunto (Valencia) a Europa Press.

El suceso se produjo a las 3:10 horas, cuando el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso para que enviasen ayuda médica a la rotonda de Chocomel, junto al puerto del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del SAMU en ambulancia e intentaron recuperar a la víctima, que yacía en el suelo inconsciente. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar no fueron exitosas.

Confirmaron el fallecimiento del varón, tras la gravedad de las lesiones y heridas sufridas por el impacto de un vehículo que se había marchado del lugar, omitiendo su deber de socorro.

Encontrado el coche, pero sin saberse quién iba al volante

Los agentes ya han podido recuperar el coche implicado en los hechos y tienen identificado a su titular, pero por el momento desconocen quién iba al volante, han señalado las mismas fuentes.

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Según publica el diario 'Levante-emv', la víctima tenía 35 años y el fuerte golpe que sufrió en el momento del atropello lo pudieron escuchar algunos testigos que se encontraban por la zona.