El equipo médico ha atendido al varón y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar

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SalamancaUn músico varón de 40 años ha sido trasladado este domingo al hospital tras recibir un golpe por la caída de parte del escenario sobre el que actuaba en la plaza de Candelario (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 01:.45 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso sobre los hechos y lo ha trasladado a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. El hombre ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar para comprobar su estado de salud.

El varón ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar

En el lugar, el equipo médico ha atendido al varón, quien finalmente ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar. De momento, se desconocen más datos sobre lo sucedido y sobre el varón que ha tenido que ser trasladado al centro hospitalario para revisar y tratar las heridas causadas por la caída.

La Guardia Civil investiga los hechos para esclarecer las causas que han provocado el derrumbe de parte del escenario y que ha dejado un herido.