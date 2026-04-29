Los agentes y servicios de emergencias recibieron el aviso a las 13:50 horas por el hallazgo de un cadáver en la vía pública

Antes de caer, el hombre se encontraba realizando unos arreglos en un balcón

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Un hombre de 76 años murió el pasado martes 28 de abril por un posible accidente en el momento en el que se encontraba realizando unos arreglos en un balcón y caer a la calle en la localidad alicantina de El Campello, tal y como ha podido confirmar la Guardia Civil.

Los agentes y servicios de emergencias recibieron el aviso a las 13:50 horas por el hallazgo de un cadáver en la vía pública, en concreto en la calle Almadraba, donde se presentaron para examinar el lugar del suceso.

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Murió en el acto

La Guardia Civil ha indicado que un posible accidente mientras realizaba arreglos en un balcón puede haber sido la causa de la caída del varón, de nacionalidad española, aunque no han podido determinar la altura desde la que se ha precipitado.

Según las primeras informaciones, el varón se precipitó desde una altura considerable y murió prácticamente en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas, sin que los sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida.

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Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso, mientras se analizan todas las hipótesis posibles sobre lo ocurrido.