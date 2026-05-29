En su fuga del furgón policial, el detenido dejó a dos agentes heridos

Como consecuencia del suceso, varias líneas de tren tuvieron que ser canceladas en las regiones del norte de Londres

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HertfordshireUn hombre que había sido detenido y que se encontraba siendo trasladado en un furgón policial desde una comisaría en Stevenage, en el condado inglés de Hertfordshire, al norte de Londres, ha muerto después de que, tras lograr escapar del vehículo, un tren le arrollase en plena huida.

Los agentes, concretamente, se encontraban llevando al varón, de unos 40 años, hasta el juzgado más cercano cuando, de pronto, cargó contra ellos hasta el punto de lograr zafarse de ellos y escapar del furgón policial.

Una fuga efímera con un desenlace fatal: el detenido, arrollado por el tren

La fuga del detenido fue tan efímera como fatal. Tras eludir a las autoridades, salió corriendo e intentó cruzar la vía de un tren, siendo que en esos instantes fue arrollado por un convoy que pasaba justo en ese momento por el lugar sin hacer escala en la estación de las inmediaciones.

Como consecuencia, el detenido murió en el acto, provocando con ello que varias líneas de tren tuviesen que ser canceladas en las regiones del norte de Londres.

Varios agentes resultaron heridos y precisaron atención médica

Según han explicado desde la Policía de Hertfordshire y las autoridades de transporte británicas (BTP) a través de una nota conjunta, los hechos se produjeron a aproximadamente las 9:00 horas (las 10:00 en España) y apenas 40 minutos después llegó una alerta sobre una persona herida en las vías junto a la estación de Welwyn North.

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Según comprobaron las autoridades, se trataba del hombre que intentó darse a la fuga tras protagonizar su escape del furgón policial; una acción por la que resultaron heridos dos agentes que escoltaban al vehículo, según la nota compartida.