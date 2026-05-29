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Agresión sexual

Envían a prisión a un profesor de un colegio de Santiago tras ser acusado de abusos sexuales a varias alumnas de primaria

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional. Policía Nacional

  • Un profesor de un colegio de Santiago ha sido enviado a prisión tras ser acusado de abusos sexuales a varias alumnas de primaria

  • El colegio que tenía contratado al profesor ha despedido a este hombre del centro educativo y ha emitido un comunicado a los padres

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SantiagoLa Policía Nacional ha detenido a un profesor de un colegio de Santiago de Compostela tras ser acusado por varias alumnas de primaria de abusos sexuales.

Según ha informado 'La Voz de Galicia', el docente ha sido detenido tras la acusación de varias alumnas, todas ellas menores de edad, en las que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del maestro.

Enviado a prisión provisional

El profesor ha prestado declaración en los juzgados y ha sido enviado a prisión. El juez que le ha tomado declaración ha decretado prisión provisional para este hombre detenido y acusado de abusar sexualmente de varias menores.

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Tras la detención de este profesor, agentes de la Policía Nacional han intervenido varios dispositivos informáticos "que van a ser analizados en busca de fotografías que apoyen el relato de las niñas afectadas", como informan desde el medio gallego.

La reacción del colegio en el que trabajaba el profesor

Por su parte, el colegio que tenía contratado al profesor ha despedido a este hombre del centro educativo y ha emitido un comunicado a los padres de todos los alumnos informándoles de la situación.

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Desde el colegio se asegura que se quiere actuar "con la máxima transparencia posible", pero también "con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y sus familias", como recoge 'La Voz de Galicia'.

Además, el centro ha apuntado a que no quieren "interferir en la investigación".

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