El hombre circuló durante más de 50 kilómetros con dirección Benavente pero en los carriles en sentido opuesto

El hombre fue identificado y está a la espera de celebración de juicio rápido

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Zamora Un conductor kamikaze ha circulado con su vehículo durante más de 50 kilómetros por los carriles del sentido contrario de la Autovía Rías Bajas (A-52) a su paso por la provincia de Zamora, según han informado este sábado fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

El suceso ha tenido lugar sobre las 3:20 horas de esta madrugada, cuando los centros operativos Tráfico y de la Guardia Civil de Zamora y el teléfono de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León han recibido varias llamadas en las que se alertaba de la actitud de este conductor, que suponía un riesgo para su propia seguridad y la de otros conductores.

Más de 50 kilómetros

El hombre circuló durante más de 50 kilómetros con dirección Benavente pero en los carriles en sentido opuesto -sentido Galicia de la A-52- hasta que una patrulla logró darle el alto a la altura del kilómetro 34 de la autovía.

El conductor, un ciudadano de nacionalidad portuguesa de 78 años, dio negativo al test de detección de drogas en el organismo y al de alcohol en sangre.

El hombre fue identificado y está a la espera de celebración de juicio rápido como supuesto autor de un delito de conducción temeraria, castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión. EFE