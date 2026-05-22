El fallecido es un sexagenario y la Guardia Civil investiga por qué conducía en sentido contrario

El herido es el ocupante del otro vehículo

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MarbellaUn conductor que circulaba en sentido contrario ha muerto en una colisión frontal contra otro vehículo en la A-7 en Marbella y ha causado que una segunda persona resultase herida en el suceso, tal como ha informado Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, servicio al que alertaron varios ciudadanos.

La primera alerta sobre lo ocurrido se produjo pasadas las 22:20 horas de ayer, jueves 21 de mayo. El ciudadano que llamó para avisar indicaba que había un vehículo que circulaba por la A-7 en sentido contrario y poco después se gestionó otra llamada en la que se indicaba que se había producido una colisión frontal en la que había personas heridas y atrapadas, tras la cual se movilizaron hasta allí los servicios de Emergencias.

El conductor que circulaba en sentido contrario murió

Para la asistencia inmediata, al lugar de los hechos, concretamente en el kilómetro 1044 de dicha carretera, en sentido San Pedro, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, -que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI, a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Tras asistir en el lugar del siniestro, los bomberos han sido los encargados de confirmar al 112 que una persona, que sería el supuesto conductor kamikaze, murió en el acto, mientras otra resultó herida en el fatal accidente.

Según informa El Español citando fuentes de la Guardia Civil, el fallecido es un hombre de 68 años, mientras que el herido es el ocupante del otro vehículo, que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.

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Tras los hechos, la Benemérita está investigando las circunstancias que rodean al suceso, tratando de esclarecer por qué el sexagenario conducía en esos momentos en sentido contrario.