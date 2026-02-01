Cinco heridos, tres de ellos niños, en un accidente causado por un kamikaze en Herencia, Ciudad Real

Iván Sevilla 01 FEB 2026 - 19:13h.

El accidente de tráfico se produjo antes de las 12:40 horas en la carretera CM-42 sentido Toledo

Tres menores de 1, 5 y 13 años resultaron heridos, además de una mujer de 43 con pronóstico grave

Ciudad RealUn accidente de tráfico causado por un kamikaze este 1 de febrero ha dejado un total de cinco heridos de diversa consideración, entre ellos tres niños. Ha ocurrido en Herencia (Ciudad Real).

Así lo ha comunicado el 112 de Castilla-La Mancha, tras recibir el aviso a las 12:40 horas de un sinestro vial que había tenido lugar en el kilómetro 78 de la carretera CM-42, a la altura del citado pueblo.

En el carril de circulación sentido Toledo, un coche circulaba por la autovía en la dirección contraria de la marcha. En este contexto, en un momento dado, colisionó frontalmente con otro.

Una mujer de 43 años grave

Como consecuencia del choque entre ambos turismos, un hombre de 44 años sufrió heridas, así como una mujer de 43, trasladada al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan con pronóstico grave.

Otros tres menores de uno, cinco y 13 años fueron evacuados en ambulancia. Además de los sanitarios, también acudieron al lugar los bomberos y la Guardia Civil de Tráfico.

Un conductor muerto tras volcar su coche

Por otro lado, en esta jornada dominical ha muerto un conductor en otro accidente ocurrido durante la mañana en la carretera CM-4115, en el kilómetro tres.

A su paso por el municipio de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), el único ocupante de un vehículo se salió de la calzada y volcó posteriormente tras chocar con un árbol, por causas que no han trascendido.

La víctima, un hombre de 46 años, se quedó atrapada en el interior del automóvil, siendo rescatada por los bomberos de Puertollano. Se desplazaron al lugar junto a una ambulancia con SVB.