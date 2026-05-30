La puerta del domicilio, que era un bajo, se encontraba abierta

Los agentes encontraron el cadáver del hombre en el suelo del domicilio

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Molina del SeguraLas autoridades están investigando el hallazgo de un cadáver en un domicilio de Molina de Segura, en Murcia. El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado durante la tarde de este sábado, después de que la puerta del domicilio, que era un bajo, se encontrase abierta, lo que llamó la atención de los viandantes.

Según recoge el medio local la Opinión de Murcia, al llegar, los agentes encontraron el cadáver del hombre en el suelo del domicilio, situado en la calle Oriente de la citada localidad.

Emergencias solo pudo confirmar el fallecimiento

Hasta el lugar también se desplazaron los equipos de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre y que únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Los restos mortales han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le practicará la autopsia, que podrá dar más detalles sobre su muerte.