La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de 50 años en la plaza de Peraleda de la Mata, Cáceres

Se practicará la correspondiente autopsia al cadáver, que permitirá determinar con exactitud las causas de la muerte

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Peraleda de la MataUn hombre de 50 años ha sido hallado fallecido en la plaza de la localidad cacereña de Peraleda de la Mata.

Según los datos aportados la Guardia Civil, inicialmente "no existen indicios ni circunstancias extrañas en torno al fallecimiento" de este hombre.

A la espera de los resultados de la autopsia

Además, el medio de comunicación 'Hoy' ha podido conocer que todo apunta a que el fallecido no era vecino del municipio "pero tenía pareja allí".

En cualquier caso, y conforme al procedimiento habitual en estos casos, se practicará la correspondiente autopsia al cadáver, que permitirá determinar con exactitud las causas de la muerte.