El menor fallecido se encontraba en un lateral del campo jugando con otros dos amigos cuando el agresor le apuñaló

Más de 300 niños van a soltar globos blancos y rojos porque Mateo era del Atleti

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ToledoMocejón (Toledo) rinde homenaje este sábado a Mateo, el menor de 11 años apuñalado mortalmente en 2024 cuando jugaba al fútbol con unos amigos, y va a poner su nombre al campo de fútbol municipal, que se llamará 'Mateo Gómez Sánchez'.

Según ha explicado en declaraciones a EFE el portavoz de la familia Asell Sánchez, primo del pequeño, se trata de una iniciativa del Ayuntamiento que se tradujo en un acuerdo plenario pocos meses después de la muerte de Mateo, pero que se ha demorado para que "pasase un tiempo razonable para poder enfrentarse a ello".

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Asell Sánchez pide que "este tipo de asesinatos no vuelvan a ocurrir nunca más"

Sánchez ha indicado que la familia acude al acto de este sábado por la tarde para recordar a Mateo, y también para pedir una reflexión, a fin de que "este tipo de asesinatos no vuelvan a ocurrir nunca más; hacer un llamamiento a la sociedad, a las instituciones y a todas las personas que tengan responsabilidad en cuanto a la salud mental, para que se cuide más, se pongan más recursos y no se llegue a estos extremos".

Ha indicado que está previsto contar en el acto con los exjugadores del Atlético de Madrid Roberto Solozábal y Roberto Fresnedoso y, al coincidir con la clausura de las escuelas deportivas municipales, más de 300 niños van a soltar globos blancos y rojos "porque Mateo era del Atleti".

El agresor, que llevaba la cara tapada con un pañuelo, se acercó y le apuñaló

Los hechos ocurrieron en el campo de fútbol 'Ángel Tardío'. El menor fallecido se encontraba en un lateral del campo jugando con otros dos amigos, cuando el agresor, que llevaba la cara tapada con un pañuelo, se acercó y le atacó con un objeto punzante antes de escapar en un coche Ford gris viejo.

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El presunto asesino de Mateo, el niño de 11 años apuñalado mortalmente en Mocejón (Toledo), confesó el crimen en su primera declaración prestada tras ser detenido en casa de su padre. Las fuentes consultadas indicaron que el detenido deliraba al hablar y no mantenía un discurso coherente, lo que podría indicar que sufra algún trastorno.

El juzgado decretó prisión provisional para el detenido por el crimen y pidió su traslado "a un centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo", así como un dictamen forense para determinar su imputabilidad.