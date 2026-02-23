El principal sospechoso del crimen tiene solamente 13 años y ha sido detenido

La familia y la comunidad colombiana despiden al joven de 18 años apuñalado en Valladolid

Tres menores han sido detenidos por su presunta implicación en el asesinato de Juan Esteban Rubio, un joven de 18 años en Valladolid que fallecía tras recibir varias cuchilladas en el pecho.

Sus padres, destrozados, han entrado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para pedir justicia y desmentir cualquier tipo de vinculación de su hijo con una banda latina.

"No tenemos palabras como padres para explicar cómo estamos, pero queremos que se haga justicia porque él no se merecía nada de lo que pasó", ha arrancado.

"Queremos dejar el nombre de nuestro hijo en alto. Todo el que le conocía sabía que era un niño noble, con un gran corazón que amaba a su familia y el deporte. Las personas sudamericanas que estamos aquí, no todas somos malas", han añadido.

Sobre el presunto asesino material de su hijo, de tan solo 13 años, han explicado que no le conocían: "Mi hijo sí le conocía, pero no se trataban. El chico decía que mi hijo no le caía bien y hacía un tiempo que tuvieron algún problema. Hace como veinte días que hablamos con su madre porque mi hijo ya había recibido amenazas y nos dijeron que le buscaban para matarle. Ella nos dijo que estaba pidiendo ayuda a la Policía y a Trabajo Social porque no sabía qué hacer con su hijo y no quería que esto pasara. Lo único que le dijo la Policía y Trabajo Social fue que no podían hacer nada hasta que no sucediera algo. Ella nos pidió hasta ayuda ", han contado.

"Los niños hablaron por Instagram y el chico le dijo que le caía mal, pero que no iba a pasar de las palabras y que en ningún momento le iba a matar", ha contado estos padres.