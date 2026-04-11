Redacción Madrid 11 ABR 2026 - 11:19h.

"A los niños les hablaba de cosas feas y turbias", ha asegurado un menor, mientras que otro joven señala que Julio "tenía un palo con pinchos"

El menor asesinado en Villanueva contó a su círculo la 'obsesión' de su agresor: "Quiere ser mi novio o algo así"

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MadridSe van conociendo más detalles de la investigación relacionada con el niño asesinado en Villanueva de la Cañada (Madrid). Según desvela 'El Mundo', el presunto autor del crimen guardaba una lista con nombres de otros menores para posiblemente atacarles.

Así lo han apuntado las primeras averiguaciones de la Guardia Civil, que sigue buscando el arma que acabó con la vida de David, de tan solo 11 años. Los agentes sí encontraron ya unas notas que habría escrito Julio, el detenido.

De origen peruano y 23 años, quedó ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Pues padece una enfermedad mental con un alto grado de discapacidad, según pudo saber Informativos Telecinco.

Después de asestarle hasta una veintena de puñaladas a su víctima en varias partes de su cuerpo, se marchó corriendo del Centro Cultural La Despernada, donde sucedieron los hechos el 9 de abril a las 19:45 horas.

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David se encontraba en unas clases de inglés que recibe por las tardes en el citado lugar de Villanueva de la Cañada. En un momento en el que fue al baño ese día se topó con el presunto agresor. Allí fue atacado.

Aunque los sanitarios que lo atendieron pudieron evacuarlo a un centro hospitalario, su estado era tan crítico que acabó falleciendo poco después debido a la gravedad de las heridas que sufría.

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"Tenía un palo con pinchos y lo llevaba por la calle"

Tras lo ocurrido, que ha dejado conmocionado a todo el pueblo madrileño, los investigadores intentan aclarar por qué Julio actuó de esa manera tan violenta contra David.

Un joven que conoce al presunto asesino desveló que éste "tenía un palo con pinchos pintado de negro y lo llevaba por la calle". En un testimonio recogido también por el periódico 'El Mundo', añade que solía esconderlo "en unos arbustos".

Varios padres admiten también que ya habían advertido a sus hijos para que no se relacionaran con Julio cuando salían de las clases y se juntaban en unos jardines frente al centro cultural.

Esa zona la frecuentaba el joven veinteañero, pues reconocía no tener amigos, según más testimonios. "A los niños les hablaba de cosas feas y turbias", aseguró otro menor, quien además indicó que David era el único que, en ocasiones, hablaba con Julio.

"Estaba obsesionado con David", cuenta gente de su entorno

De hecho, gente del entorno del chico arrestado han contado que "estaba obsesionado con el niño" (David). E incluso que "muchas veces le enseñaba un cuchillo", un testimonio que publica igualmente 'El Mundo'.

Algunos vecinos, durante el minuto de silencio que se convocó en el municipio tras la muerte del pequeño, no se podían explicar lo que había sucedido: "Debió de sufrir un brote, porque no es normal, es incomprensible...".

Según pudo saber Informativos Telecinco de fuentes cercanas al caso, los agentes de la Guardia Civil están tratando de averiguar "si hubo encontronazos previos entre los dos o si fue un episodio aislado".

Aparte de hallar pruebas que puedan confirmar esa supuesta obsesión que habría cogido el joven con el menor. David precisamente les decía a sus amigos: "Julio no es tan malo".