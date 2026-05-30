Iván Sevilla 30 MAY 2026 - 13:52h.

El accidente ocurrió a las 11:10 horas en la carretera autonómica PO-400 a su paso por Arbo, Pontevedra

Los dos ocupantes del turismo resultaron ilesos y la única víctima mortal fue el motorista tras el fuerte golpe

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PontevedraUn motorista, del que no ha trascendido ningún dato, murió tras colisionar con un coche este 30 de mayo en la carretera PO-400 a su paso por la localidad de Arbo (Pontevedra).

Así lo ha comunicado el 112 de Galicia tras tener conocimiento del accidente de tráfico registrado a las 11:10 horas en la citada vía autonómica. Un ciudadano llamó al servicio de emergencias.

Allí acudieron sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil y personal del mantenimiento de carreteras. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la única víctima del siniestro.

Ocupantes del turismo ilesos

El fuerte impacto o golpe que se llevó hizo que perdiera la vida en el acto, mientras que los dos ocupantes del turismo resultaron ilesos en un suceso que se produjo concretamente en el kilómetro 20.