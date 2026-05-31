El hombre cayó al río Llovones, en el barrio El Chisquillo en Colunga

Una llamada a Emergencias alertó que una persona había caído al río con la segadora

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AsturiasUn hombre ha fallecido este domingo tras sufrir una caída con la segadora, por causas que se desconocen, al río Llovones, en el barrio El Chisquillo en Colunga.

El hombre cayó al río con la segadora

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:39 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa. En la llamada se indicó que una persona había caído al río con la segadora. De inmediato se movilizó a efectivos de Bomberos del SEPA con base en Villaviciosa, que se trasladaron con la autobomba urbana ligera y el furgón multisocorro, y el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado.

Una vez en la zona, los integrantes del equipo de rescate indicaron que la persona estaba fallecida. Los efectivos de bomberos con base en Villaviciosa permanecen en el lugar a la espera de la pertinente autorización para el rescate del cuerpo sin vida del varón accidentado. La sala del112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).