El IVA de la electricidad y el del gas natural volverá este 1 de junio al tipo general del 21% tras un mes y medio a tipo reducido

El Gobierno lo confirma: las ayudas a la luz y el gas que seguirán activas durante todo 2026

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A partir de mañana la electricidad y el gas serán más caros porque se termina la rebaja fiscal para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. Es una decisión que toma el Gobierno por insistencia de Bruselas y que afectará directamente a nuestras facturas, con un encarecimiento medio de entre 8 y 12 euros al mes para un consumo medio. Esto ocurre porque el IVA que se aplica ahora mismo para luz y gas es del 10% y va a volver al 21%, el mismo tipo que se aplicaba justo antes de la crisis energética que provocó la invasión rusa a Ucrania.

El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá este 1 de junio al tipo general del 21%, tras un mes y medio a tipo reducido (10 %), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5 % al 5 % habitual.

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Los carburantes mantendrán sus bonificaciones

El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en el mes de abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

Los carburantes, en cambio, mantendrán sus bonificaciones -rebaja del IVA al tipo reducido del 10 % y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos- dado que su inflación en abril se mantuvo muy por encima del umbral del 15 % fijado por el Gobierno para su desactivación -los combustibles líquidos subieron un 51,7 % y el gasóleo, un 28,2 %-.

También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

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El Gobierno evaluará el impacto de las medidas adoptadas con los agentes sociales

Esta misma semana el Gobierno ha mantenido una reunión de alto nivel con los agentes sociales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y empezar a «calibrar» qué políticas de apoyo serán necesarias más allá del 30 de junio.

Tras este primer encuentro, CCOO y UGT han reclamado una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada de precios asociada al conflicto, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos.

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Aunque en los dos últimos meses se ha contenido el índice de precios de consumo (IPC) -en mayo se mantuvo en el 3,2 %-, varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año, como Funcas, que la sitúa en el 3,4 % de media, ocho décimas por encima de las proyecciones anteriores.