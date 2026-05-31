A prisión un joven con antecedentes por agredir a varios policías tras arrebatarles el arma en Almería

El joven es un conocido agresor con antecedentes que tenía una reclamación judicial por otra agresión con arma blanca

El hombre consiguió arrebatar el arma de uno de los agentes e incluso llegó a apretar el gatillo en varias ocasiones

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AlmeríaLa Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años acusado de agredir a varios agentes de policía en Almería. Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado en el barrio de La Chanca.

El joven, un conocido agresor con antecedentes con las iniciales B.P.C, tenía una reclamación judicial por otra agresión con arma blanca protagonizada días antes. Cuando los agentes acudieron en su búsqueda, el hombre mostró desde el primer momento una actitud agresiva, según recoge el medio Vozpópuli.

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Arrebató el arma a un agente

Durante la intervención se produjo un forcejeo y el individuo empujó a uno de los agentes hacia unas escaleras, lo que hizo que el hombre cayese y se golpease la cabeza, resultando herido. Aprovechando la situación, el agresor se lanzó sobre el agente para continuar agrediéndole, propinándole patadas y puñetazos.

En mitad de la agresión, el hombre consiguió arrebatar el arma de uno de los agentes e incluso llegó a apretar el gatillo en varias ocasiones e incluso encañonó al agente herido, pero el arma tenía puesto el seguro por lo que no logró disparar. Finalmente, los agentes lograron reducirle y procedieron a su detención.

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Fruto de la intervención, dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos en un centro médico.

El detenido pasó la noche en los calabozos de la Comisaría de Almería, y tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional. Está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y atentado contra agente de la autoridad.